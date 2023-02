Der Messeauftritt des Unternehmens bietet sich selbstverständlich für die Beratung von Fachplaner*innen und Fachhandwerker*innen in den Bereichen Integrale Planung und OPEN BIM an. Der direkte Standnachbar ist der Simulationsspezialist EQUA, der in Zusammenarbeit mit DDS ein Kühllastmodul entwickelt und in das gewerkeübergreifend einsetzbare Planungswerkzeug DDS-CAD integriert hat. Diese Lösung werden die Kooperationspartner gemeinsam vorstellen. Damit einhergehend präsentieren sie auch den Datenaustausch zwischen den beiden Anwendungen per IFC-Datei – ein Musterbeispiel für erfolgreiches OPEN BIM.