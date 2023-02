Ob bei Minusgraden auf der Baustelle oder im zugigen Rohbau – mit der neuen beheizbaren Jacke GHJ 12+18V XA Professional von Bosch sind Profis binnen drei Minuten auf „Betriebstemperatur“. Bosch hat das Sortiment beheizbarer Arbeitskleidung auf Basis von Kundenbedürfnissen weiterentwickelt und bietet jetzt zusätzlich auch den Hoodie GHH 12+18V XA Professional sowie die Weste GHV 12+18V XA Professional an. So können sich Planer und Handwerker für kalte Tage ihren Vorlieben entsprechend rüsten. Beheizt werden Jacke, Hoodie und Weste mit einem 12 oder einem 18 Volt-Akku der Profi-Serie von Bosch. Die Karbon-Heizelemente im Brust- und Rückenbereich sind per Adapter mit dem Akku verbunden und sorgen für eine optimale Wärmeverteilung.