Frank Schneider tritt mit 1. September in die Geschäftsführung des österreichischen Tochterunternehmens, Pipelife Austria, ein. Zuletzt hatte er ThyssenKrupp Materials Austria als Geschäftsführer neu positioniert. Durch seine vorangegangenen beruflichen Stationen bei Knauf und der Etex-Gruppe, bringt Frank Schneider einiges an Erfahrung aus dem Bauzulieferbereich mit. Der gebürtige Deutsche ist Diplom-Kaufmann und erwarb einen Executive MBA in New York und Brüssel, wo er zwei Jahre lebte. Die neue Herausforderung beschreibt Frank Schneider für ihn als besonders reizvoll: „Pipelife Austria ist mit seinem hochmotivierten Team und breiten Portfolio sehr gut bei den Kunden aufgestellt. Ich freue mich darauf, dieses Unternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu führen. Mit Hilfe unserer Produktentwicklung und dem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit setzten wir den Weg zur Bewältigung aktueller Herausforderungen in der Infrastruktur und Gebäudetechnik fort und leisten damit unseren Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel.“