Alle zwei Jahre findet in Österreich die „Lange Nacht der Forschung“ statt. Am Freitag, dem 24. Mai 2024, öffnen Universitäten, Fachhochschulen, Forschungsinstitute und innovative Unternehmen in ganz Österreich ihre Pforten, um Wissenschaftszweige anschaulich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

