Apleona und Siemens wollen während der Vertragslaufzeit gemeinsam an Lösungen zur Dekarbonisierung arbeiten. Apleona Austria CEO Thomas Winter: „Nur zwei Jahre nach dem kompletten Carve Out der Facility Services durch Siemens und der Übernahme der Siemens Gebäudemanagement und Services GmbH durch Apleona sehen wir die vorzeitige Vertragsverlängerung als großen Vertrauensbeweis und Bestätigung unserer bisherigen guten Leistungen. Wir freuen uns sehr darauf, die Dienstleistungspartnerschaft weiter auszubauen und in der neuen Vertragslaufzeit technische Innovationen wie z.B. KI in der Steuerung der HLK-Anlagen zur CO2-Reduktion umzusetzen“.