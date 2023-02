Die praktische Ausbildung findet an der HTL Bulme in Graz, im 2021 neu errichteten Green Village, statt. „Die unvergleichliche Bandbreite an unterschiedlichen Ausbildungseinrichtungen und -materialien ist für unsere PV-Kurse perfekt.“, sagt Hans Gotthart, Programmverantwortlicher in der TÜV Austria Akademie. Im größten Ausbildungszentrum für erneuerbare Energie in Österreich stehen 15 PV-Anlagen mit Wechselrichter und Speicher unterschiedlichster Hersteller, verschiedenste Energieoptimierungssysteme, Blitz- und Überspannungsschutzgeräte, Smart-Home- Lösungen und neueste Mess- und Prüfgeräte für die Photovoltaikpraktiker*innen zur Verfügung. Gotthart dazu: „Mit dem neuen Green Village in der HTL Bulme Graz haben wir optimale Voraussetzungen für eine praxisorientierte und innovative Ausbildung.“