Beim neuen Firmengebäude von My-PV wurde nicht, wie sonst üblich, die Photovoltaik-Anlage an das Gebäude angepasst, sondern umgekehrt: „Anstatt die Solaranlage auf dem Gebäude zu planen, haben wir die Außenhülle rund um die Photovoltaikmodule geplant“, erklärt Geschäftsführer Gerhard Rimpler. An der Gebäudefassade hängen 108 Solarmodule, die mit ihren Maßen die Gestaltung der Gebäudehülle vorgegeben haben. Dabei integrieren sich die Paneele bündig in die Gebäudewand aus Lärchenholz. Auf dem mit neun Grad nach Süden geneigten Pultdach erzeugen weitere 200 Solarmodule insgesamt jährlich mehr als 82.000 Kilowattstunden Strom. So kann das Unternehmen auch den Winterertrag nutzen, da die Fassade nicht beschneit ist und der niedrige Sonnenstand der Wintersonne ausgenutzt werden kann. Für Rimpler ist dies „eine technisch sinnvolle Maßnahme bzw. Notwendigkeit“, um ganzjährig Solarenergie nutzbar zu machen.