„The climate is changing and so should we“ – unter diesem Motto passt die FH Burgenland aktuell den Bachelorstudiengang Gebäude- und Energietechnik inhaltlich an aktuelle Erfordernisse an. Seit 1994 ist der Studienstandort Pinkafeld als österreichisches Zentrum für Gebäudetechnik bekannt. Schon seit vielen Jahren leisten Absolventinnen und Absolventen wertvolle Beiträge im Kampf gegen den Klimawandel. Denn: „40% des Endenergieverbrauchs in der EU werden laut EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch Gebäude verursacht“, sagt Werner Stutterecker. Er leitet den Bachelorstudiengang Gebäude- und Energietechnik an der FH Burgenland und weiß, dass Expert*innen auf diesem Gebiet dringend nachgefragt sind. „Es ist vielen nicht bewusst, welch großen Beitrag man als Gebäudetechniker*in gegen den Klimawandel leisten kann“, sagt Stutterecker weiter. An der FH Burgenland bringen er und sein Team den Studierenden bei, wie man Gebäude energieeffizient, ökologisch und ressourcenschonend mit Energie versorgt. Im Rahmen einer internen Reakkreditierung des Studiums soll der Fokus auf dezentrale Energietechnik nun verstärkt werden.