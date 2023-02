Das REFINE-Konsortium besteht aus 11 Partnerorganisationen aus ganz Europa mit Expertise in den Bereichen Refinanzierung und Energieeffizienzprojekte. Das Projekt wurde vom Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union unterstützt. Das Forschungs-, Beratungs- und Planungsbüro e7 energy innovation & engineering aus Wien ist Projektkoordinator des REFINE-Projekts und hält gemeinsam mit dem Projekt FinEERGO-Dom eine Veranstaltung ab. Das Rundtischgespräch wird zum Thema „Unterstützung von Energy Performance Contracting (EPC) - und Energieeffizienz-Dienstleistern (EEDL) bei der Dekarbonisierung von Gebäuden“ (Supporting EPC and energy efficiency service (EES) providers in decarbonising buildings) stattfinden.

Referenten aus beiden H2020-Projekten werden ihre neuesten Ergebnisse in den Bereichen Energiefinanzierung und Gebäudesanierung vorstellen. Die Veranstaltung richtet sich EEDL-Anbieter/-Experten, Finanzinstitute mit Schwerpunkt auf Green Financing sowie politische Entscheidungsträger und findet am 03. März 2023 (12 bis 14.30 Uhr) im Rahmen der Energieeffizienzkonferenz/ World Sustainable Energy Days in der Stadthalle in Wels/OÖ in englischer Sprache statt. Weitere Details zur Veranstaltung und Anmeldung finden sich auf den Seiten der World Sustainable Energy Days.