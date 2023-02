Das Hilton Park in Wien ist am 05. Oktober 2022 Austragungsort des 3. Österreichischen Energieeffizienzkongresses der DECA. Am Vormittag wartet auf die Teilnehmenden neben Keynotes eine Paneldiskussion zu aktuellen Themen der Energieeffizienz und Contracting. Und es findet die Preisverleihung zu den DECA Awards statt.

Am Nachmittag werden in den vier Breakout Sessions inhaltliche Vorträge und Debatten zu folgenden Themenkreisen geführt:

Effiziente Produktion

Effizientes Wohnen und Arbeiten Effiziente Mobilität Aktuelle Förder- und Finanzierungsinstrumente und neue gesetzliche Regelungen

Im Anschluss findet ab 17 Uhr ein Get Together statt.

Detaillierte Informationen und die Anmeldemöglichkeit findet man auf der Energieeffizienzkongress-Webseite.