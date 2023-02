Das VdTÜV-geprüfte „Temponox“-Programm von Viega soll eine attraktive Alternative für qualitativ herausfordernde Heizungs- und Kühlanlagen in einem anspruchsvollen Installationsumfeld sein. Die Edelstahlrohre mit den abgestimmten Pressverbindern sorgen nicht nur für eine hochwertige Optik, sondern stehen dank hervorragender Korrosions­eigenschaften gleichzeitig für die Langlebigkeit der Installation: Bei „Temponox“ gibt es auch ohne zusätzliche Schutz­maßnahmen des Rohres selbst dann keine Korrosions­gefahr, wenn in den Estrich eindringende Feuchtigkeit direkt auf die Rohr­oberfläche trifft. Dies passiert häufig bei nicht fachgerecht geschützten Heizkörper-Anschlüssen aus dem Boden oder aufgrund von versehentlichen Beschädigungen im Bauprozess. Auch der in Kühlanlagen geforderte Korrosionsschutz ist beim System „Temponox“ nicht mehr notwendig.