An allen drei Tagen finden Innovation-Talks zu aktuellen Trendthemen statt. Den Auftakt macht Felix Kretschmann, Senior Product Manager bei elevait, der mit Stefan Kaufmann, Produktmanager BIM & New Technologies bei Allplan, über die KI-basierte Ökobilanzierung diskutiert. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Welche Immobilien haben das größte Sanierungspotenzial, welche Maßnahmen bringen den größten Nutzen? Das KI-Startup elevait arbeitet an einer KI-basierten Lösung, die schnell Antworten liefert.

Die Metaverse-Technologie maximiert den Mehrwert von BIM bei der Zusammenarbeit und schafft immersive Architektur-Erlebnisse. Allplan kooperiert mit zwei Startups, die im zweiten Innovation-Talk ihre Metaverse-Lösungen vorstellen: Jochen Knecht, Experte für die Digitalisierung von Verkaufsprozessen, zeigt, wie er Allplan und das Metaverse nutzt, um Anbieter und Interessenten von Immobilien in virtuellen Gebäuden lange vor dem Spatenstich zusammenzubringen. Mit dabei ist auch Vrex, ein Startup aus Norwegen, das virtuelle Baubesprechungen im Metaverse vorstellt.

Der dritte Innovation-Talk beschäftigt sich mit der KI-gestützten Modellierung aus Punktwolken. Der Einsatz von 3D-Laserscanning bringt Vorteile für alle Beteiligte in Sanierungsprojekten. Mit Hilfe der Punktwolke entsteht ein ganzheitliches Aufmaß, aus dem sich mit Allplan schnell 2D-Pläne und BIM-Modelle erstellen lassen.

Dr. Ralf König, Geschäftsführer von Scalypso und Experte auf dem Gebiet der Punktwolkenverarbeitung, und Simon Stemmler, Geschäftsführer des Fraunhofer IPM-KI-Spin-offs bimeto, zeigen auf der digitalBAU den Status quo von KI-Workflows in der Bestandsmodellierung mit Allplan und diskutieren über die Zukunft von digitalen Zwillingen in der Gebäudeplanung.

Darüber hinaus informiert das Unternehmen über sein BIM-Schulungsprogramm – vom Grundlagenzertifikat bis zum Aufbaustudium.

Hier informiert Allplan über alle Aktivitäten während der digitalBAU 2024 in Köln.