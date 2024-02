In der 103. InstallateurTV Podcast-Folge (in Kooperation mit HLK, SI und Handwerkerradio) spricht Herbert Bachler mit Dr. Andreas Piepenbrink.

Als Pionier von intelligenten Stromspeichern gründete Andreas Piepenbrink die Marke E3/DC (der Name: E3 für einsparend, erneuerbar, effektiv und DC für Gleichstrom). Mit den Experten von Hager bildet E3/DC die neue Geschäftseinheit Hager Energy.

Aus der Automobilindustrie kommend, erarbeitete sich E3/DC zum Entwickler intelligenter Stromspeicherlösungen (auch für Wohngebäude und Gewerbe). In Osnabrück entwickeln und produzieren heute 400 Mitarbeiter Autarkielösungen für rund 120.000 Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.

Im Gespräch gibt Dr. Andreas Piepenbrink Einblick in die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Branche und in Hauskraft(speicher)werke. Von A wie Autarkie über bidirektionalem Laden bis hin zu zeitversetztem und preisoptimiertem Strombezug skizziert Dr. Andreas Piepenbrink im Interview ein interessantes Zukunftskonzept.

Die aktuelle Podcast-Folge (44 min.) ist jetzt auf verschiedenen Plattformen anzuhören: Spotify & Apple Podcasts & Google Podcast & Podigee.