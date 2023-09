2022 wurde ein neuer Spitzenwert bei den Anzeigen wegen Cybercrime in Österreich erfasst: 60.195 Delikte wurden angezeigt – eine Zunahme von 30,4 %. Rund 46 % entfallen dabei auf Internetbetrugsdelikte. Diese Zahlen listet der Cybercrime-Bericht des heimischen Bundesministeriums für Inneres auf.

Ein Cyberangriff kann jedes Unternehmen treffen. Cybersicherheit ist daher seit Jahren ein wichtiges Thema.

Beim Business-Talk der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) am 19. September 2023 in Wien beleuchteten Experten (m/w), welche technischen, kriminalpsychologischen und rechtlichen Aspekte hinter einem Hackerangriff stecken und was die neue Cybersicherheits-Richtlinie der EU für Unternehmen bedeutet (Anm.: Die DHK organisiert im Oktober 2023 eine weitere, interessante Veranstaltung in Wien – Details am Schluss).