An der längsten Einkaufsstraße Österreichs (der Mariahilferstraße) gelegen, ist das neue Gebäude weit mehr als „nur“ ein Einrichtungshaus. Denn neben dem IKEA City Store befindet sich in den beiden oberen Etagen ein Hostel (Jo & Joe Vienna).

An der Seite der Mariahilferstraße finden sich zudem vier Geschäfte, die es schon früher an diesem Standort gab.

Die Dachterrasse ist etwas Besonderes: Diese bietet einen herrlichen Blick über Wien und ist neben der weltweit ersten IKEA Snackbar TOPPEN (bedeutet „Spitze!“ auf Schwedisch) auch öffentlich und ohne Konsumzwang zugänglich.Der vielfältige Nutzungsmix, begrünten Fassaden und die allgemein zugängliche Dachterrasse mit Bäumen, macht dieses Gebäude zu einem attraktiven Anlaufpunkt, der das gesamte Grätzl neu belebt.

Das Wiener Architekturbüro querkraft architekten entwarf das visionäre Projekt eines vertikalen Parks auf sieben Stockwerken: 160 Bäume und Sträucher begrünen Fassade sowie Dachterrasse. Zusätzlich wurden über der gesamten Dachfläche Photovoltaikanlagen (mit insgesamt 800 m²) installiert. Auch Platz für Vogelnester und Bienenstöcke wurde vorgesehen.

Für das Projekt IKEA Wien-Westbahnhof wurde querkraft architekten heuer mit einer Anerkennung beim holcim award ausgezeichnet. Außerdem wurde das Gebäude (als eines von drei Projekten von querkraft architekten) vom Deutschen Rat für Formgebung mit einer „Special Mention“ des German Design Awards 2022 in der Kategorie „excellent architecture - conceptional architecture" ausgezeichnet.