Bis 2015 war das Unternehmen noch unter GDF Suez bekannt, dann wurde der französische Energieversorger in Engie umbenannt. Engie hat seinen Sitz ebenfalls in Paris und erzielt einen jährlichen Umsatz von rund 66,6 Milliarden Euro. 24,1 Prozent der Anteile an Engie entfallen auf den französischen Staat. Insgesamt beschäftigt die Engie-Gruppe 153.090 Mitarbeiter, 3.000 davon in Deutschland. Der deutsche Sitz von Engie befindet sich in Berlin. Engie Deutschland erreichte 2016 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. In Österreich beschäftigt Engie rund 1.000 Mitarbeiter. Den Großteil seiner Energie gewinnt die Engie-Gruppe aus Erdgas. Große Teile der Energie bezieht der Konzern außerdem aus Kohle, Wind- und Wasserkraft. Insgesamt macht die erneuerbare Energie aber nur einen kleinen Teil der Energieproduktion aus.