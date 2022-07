Die PORREAL GmbH ist eine 100-%ige Tochter der börsennotierten PORR AG und seit über 10 Jahren am Markt tätig. Das Unternehmen verfügt über einen breit gefächerten Kundenstamm, der sowohl Blue-Chip-Kunden aus dem privaten Sektor als auch große Immobilieneigentümer aus dem öffentlichen Sektor umfasst. Die Stand-alone-Umsätze von PORREAL und ALEA beliefen sich im Jahr 2021 auf 23 Mio. Euro und 12 Mio. Euro. Die PORREAL-Gruppe beschäftigt derzeit insgesamt 380 Mitarbeiter.

Caverion Österreich GmbH ist einer der führenden Anbieter der Gebäudetechnik und des Anlagenbaues in Österreich (und Teil der europaweit tätigen Caverion Corporation mit über 14.000 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Finnland). Service und Facility Management sowie technische Sonderkompetenzen wie Kältetechnik, Tunneltechnik, Reinraumtechnik und Mittelspannung komplettieren das Portfolio. In Österreich ist Caverion mit rund 900 Mitarbeitern an vierzehn Standorten vertreten.