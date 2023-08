Die Österreichische Brauerei Frastanz wurde 1902 als Genossenschaft von 35 Gastwirten gegründet, verbindet Brautradition mit modernster Technik und setzt auf Qualität, Nachhaltigkeit und fortschrittliche Wege der Kundenbindung. Das spiegelt sich in der Beliebtheit der Biere wider. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die die Brauerei bereits erhalten hat, konnte sie erst kürzlich: In einer jährlichen Umfrage wurde Frastanz zur besten Marke Vorarlbergs gekürt.



Trotz Corona-Krise, Lieferengpässen und Energiekrise ist es Frastanz gelungen, den Bierabsatz in den Jahren 2020 bis 2022 mengenmäßig um 12,7 Prozent zu steigern. Zuletzt waren die Kapazitäten mit einer Produktion von 50.000 Hektolitern Bier und 12.000 Hektolitern Limonade voll ausgelastet. Für die Brauerei, die sich mit ihren Frastanzer Bieren als Premiummarke im Hochpreissegment bewegt, ist natürlich einerseits eine gleichbleibend hohe Qualität gefragt. Wichtige Ziele sind aber auch die Steigerung der Effizienz durch Automatisierung und die Einsparung von Energie und Wasser.



Deshalb hat die Brauerei 2021 mit einer grundlegenden Modernisierung begonnen, die technisch gesehen einem Neubau gleichkommt.