Mit Andreas Kleinau/ GF der HafenCity Hamburg, Jens Priergaard Nielsen/ Vizepräsident der dänischen NIRAS und Jan Jazbec/ Development Manager bei CORWIN Slovenija präsentierten prominente Sprecher aus europäischen Metropolen ihre Leuchtturmprojekte nachhaltigen Planens und Bauens.

„An den Keynotes und Beiträgen der European Climate Night konnte man deutlich erkennen, dass das Thema Nachhaltigkeit in der breiten Planerschaft angekommen ist und nun auf der fachlichen Ebene lösungsorientiert besprochen werden kann. Die internationalen Beispiele haben gezeigt, dass nicht einzelne Maßnahmen oder singuläre technische Entwicklungen die Lösung für die bestehenden Herausforderungen sein werden. Es braucht den Mut, prototypische Projekte umzusetzen, die Bereitschaft, Gesetze und Normen für Versuchsanordnungen zu lockern und so gesamtheitliche Erfahrungen zu gewinnen, um mit diesen gesicherten Lösungen in einem „Bottom-Up-Approach“ in die Umsetzung am Bau zu kommen,“ so Thomas Hoppe, HOPPE Architekten ZT GmbH.