Nachhaltigkeit ist für Mewa seit jeher die Basis der Unternehmensstrategie. Sie ist integraler Bestandteil des Full-Service-Angebots, das auf dem Prinzip der mehrfachen Wiederverwendung basiert. „Unsere Produkte sind alle nachhaltig, weil wir nur Produkte mit hoher Lebensdauer entwickeln“, erklärt Bernd Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer von Mewa in Österreich. „Bei Peak kommt hinzu, dass wir bis zu 75 Prozent nachhaltige Materialien verwenden, wobei der größte Teil aus recyceltem PET besteht.“



Neben der Nachhaltigkeit gab es noch eine weitere Motivation für die Entwicklung von Peak: „Wir wollten eine Arbeitskleidung schaffen, die so bequem ist, dass man sie gar nicht mehr ausziehen möchte“, so Bernd Feketeföldi. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die Kollektion eignet sich perfekt für Handwerk, Industrie, Montage, Bau, Facility Management und Logistik.