Aber auch im regulären Alltagsbetrieb macht sich das Speichersystem nützlich. So kann etwa ein Elektroauto über eine hauseigene Ladesäule mit günstigem Eigenstrom betankt werden. Allgemein lässt sich der Strombezug aus dem öffentlichen Netz damit weiter stark reduzieren, zumal sich die Speichersysteme auch noch aus weiteren Quellen – beispielsweise über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach – speisen lassen. Der überschüssig produzierte Strom wird in hochwertigen LiFePo4-Batterien gespeichert und die Verbraucher werden so mit dezentral selbst erzeugtem Strom versorgt. Eine Photovoltaikanlage kann den neoTower mit Stromspeicher hier gut ergänzen. Während die Photovoltaikanlage hauptsächlich in den Sommermonaten Strom liefert, übernimmt der neoTower die Strom- und Wärmeproduktion in der kühleren Jahreszeit.