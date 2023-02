Die für ihr wegweisendes Design ausgezeichnete Zirkulationspumpe Comfort BU/BXU ist eine energiesparende Lösung für die Trinkwarmwasser-Zirkulation und das neueste Modell der Baureihe Comfort PM. Besonderheit ist die integrierte digitale Zeitschaltuhr, mit der sich der Zirkulationsbetrieb auf Zeiträume begrenzen lässt, in denen typischerweise Warmwasser gebraucht wird. Dafür besitzt die Pumpe an der Frontseite ein digitales Ziffernblatt mit umlaufenden LED-Anzeigen sowie Bedienelemente und LED-Symbole für verschiedene Betriebszustände. Im einfachsten Fall kann der Installateur bei der Inbetriebnahme die ab Werk voreingestellten Zirkulationszeiträume übernehmen, ansonsten lassen sich die Zeiten einfach anpassen, indem die LEDs auf dem Ziffernblatt per Tastendruck ausgewählt und bewegt werden. Timerphasen und aktiver Timerbetrieb sind auf dem digitalen Ziffernblatt jederzeit zu erkennen.