Neben dem normalen Betrieb mit Werkseinstellungen lässt sich die Scala1 über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle per Smartphone mit der kostenlosen App Grundfos Go Remote ansteuern. Über die intuitiv zu bedienende App steht beispielsweise eine integrierte Wochenzeitschaltuhr zur Verfügung, mit der sich ein individuelles Beregnungsprogramm einstellen lässt. Zusätzliche Möglichkeiten bieten ein Digitaleingang für eine externe Ansteuerung über einen (Schwimmer-) Schalter bzw. über Regen- oder Bodenfeuchtesensoren für die Steuerung der Bewässerung. Über die App lassen sich auch die Schutzparameter individuell einstellen und Firmware-Updates ausführen, um zukünftige Funktionserweiterungen zu nutzen.

„Mit der Scala1 als smarter, per App bedienbarer Plug-and-Play-Lösung ist es so komfortabel wie nie zuvor, in Haus und Garten eine eigene Wasserversorgung zu nutzen und dabei wertvolle Ressourcen und den Geldbeutel zu schonen", erklärt Jan Claussen, Regional Product Manager Domestic Cold Water bei Grundfos. „Die erneute Auszeichnung zeigt, dass das innovative Konzept der Scala1 gut ankommt und den Weg bei Hauswasserwerken weist“.