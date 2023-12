Der von von ATP architekten ingenieure geplante neue Firmensitz von Ceratizit Austria mit Hightech-Produktion, moderner Verwaltung und Logistik überzeugt mit seinem großzügigen und naturnahen Design. Inspiriert von den schroffen Gipfeln und den bewaldeten Berghängen fügt sich das 220 Meter lange Gebäude mit Steinsockel und Holzfassade adäquat in die alpine Landschaft ein. Tageslichtdurchflutete Hallen und natürliche Materialien – allen voran Holz – fördern eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Inneren. Das sichtbare Tragwerk aus heimischer Fichte ermöglicht die optimale Ausnutzung des Raums. In den massiven Verbindungen der Holzfachträger hängen die Büros als „schwebende Holzboxen” und bieten einen freien Blick in die offene, helle Produktionshalle, die sich in ihrer Architektursprache reduziert funktional gibt.

Entsprechend den Unternehmenszielen von Ceratizit und dem ATP Green Deal wurde bei der Planung besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit gelegt: Die Beheizung erfolgt zum Teil über die Abwärme der Maschinen.

Gekühlt wird das Gebäude vor allem durch die thermische Nutzung des vorhandenen Drainage-Wassers des Hanges. Durch das Ableiten des überschüssigen Wassers in den nördlich gelegenen Grünlandbereich konnte außerdem ein ausgetrocknetes Biotop wiederbelebt werden.

Das rund 15.000 m2 große Dach wurde extensiv begrünt, was zu einer Verbesserung des Mikroklimas sowie zu einem geringeren Energiebedarf führt. Eine großzügige PV-Anlage versorgt das Gebäude mit grünem Strom.

ATP gewinnt mit der Auszeichnung des Firmensitzes von Ceratizit Austria bereits den fünften German Design Award: IWC-Manufakturzentrum (2022), Markas HQ (2021), Hofer Alpha Retail Network (2020), OMV Office Building (2019).