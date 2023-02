Die PtL-Anlage, 100 % made in Austria, in deren Errichtung von einer Investorengruppe rund um Mag. Jürgen Roth ein zweistelliger Millionenbetrag fließt, wird 2022 in Betrieb genommen. „Das Potenzial zur Herstellung von synthetischen Brenn- und Kraftstoffen ist erheblich. Im Jahr 2030 könnten allein durch die Nutzung von überschüssigem Strom aus regenerativen Quellen 240 Millionen Liter in Österreich erzeugt werden. Da wir durch die hohe Effizienz unserer Anlage auch niedrigere Herstellungskosten erreichen, werden eFuels in Zukunft auch für jedermann leistbar sein“, prognostiziert Jürgen Rechberger, technischer Leiter des Projekts „Innovation Flüssige Energie“. Des Weiteren ist die Anlage nicht nur ein Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende in Österreich, sondern senkt auch die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts.

Die für den Betrieb verwendete Energie entlastet Stromnetze und wirkt dadurch auch einem teuren Ausfall entgegen.