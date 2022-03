Auftakt zu Vorbereitungen auf WorldSkills 2022

Nach den Erfolgen bei den Heim-Europameisterschaften in Graz im Vorjahr – 33 Medaillen – geht es mit den Vorbereitungen für WorldSkills 2022 in Shanghai weiter. „Die Heim-Europameisterschaften sind aus österreichischer Sicht nahezu perfekt verlaufen – sowohl aus organisatorischer Sicht als auch, was die Erfolge betrifft. Wir wollen den Schwung mitnehmen, der sich durch EuroSkills ergeben hat, auch wenn die Veranstaltung in China natürlich etwas ganz anderes sein wird“, sagt Philipp Gady, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).



Bei WorldSkills in 2017 in Abu Dhabi holte Österreich elf Medaillen, 2019 in Kazan waren es zwölf. „An diesen beiden Ergebnissen werden wir uns hoffentlich auch dieses Jahr wieder messen können. Wichtiger sind aber sowieso die besonderen Momente und einmaligen Erlebnisse, die unsere Teilnehmer:innen ihr Leben lang nicht vergessen werden“, so Gady.