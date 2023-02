Die internationale wissenschaftliche Konferenz zu den Themen Energie – Gebäude – Umwelt – die e-nova ‑ hätte am 25. + 26. November 2021 in Pinkafeld stattfinden sollen. Die FH Burgenland hat sich als Veranstalter im Hinblick auf die epidemiologische Corona-Entwicklung in den letzten Wochen dazu entschlossen, die e-nova auf das nächste Jahr zu verschieben.

Als neuer Termin wurden der 1. und 2. Juni 2022 festgelegt.

Anmeldungen sowie bereits getätigte Zahlungen bleiben laut Veranstalter aufrecht.

Details zur Veranstaltung werden auf der Kongresswebsite laufend aktualisiert.