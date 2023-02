Mit maßgeschneiderten Lösungen für Antriebsaufbau, Sonderanfertigungen und Reparaturen will das hauseigene Automatisierungszentrum für Armaturen in Gerasdorf die passenden Lösungen für anspruchsvolle Projekte anbieten. „Im Zuge der Katalogerstellung haben wir auch gleich über 125.000 technische Werte, wie Werkstoff, Baulänge, Durchmesser, Wandstärke etc., in unsere Produktdatenbank aufgenommen und online gestellt. So finden Kunden rasch die passenden Artikel“, so Constantin Otto Wollenhaupt, Bereichsleiter Marketing & Markensprecher Alva.

Alva Industrie gibt es bei der Kontinentale, dem Industrie- und Tiefbauspezialisten innerhalb der Frauenthal Handel Gruppe, sowie bei SHT und ÖAG.