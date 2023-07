Die Planungsunterlagen von ALVA wurden überarbeitet und neu herausgegeben. Auf rund 1000 Seiten werden heuer wieder Maßskizzen, technische Details und nützliche Langtexte zu unzähligen ALVA Sanitär-Produkten angeboten.

In Kombination mit dem ALVA Sanitär Katalog wird so ein umfangreiches Nachschlagewerk für Badplaner geboten, das eine effiziente Projektplanung ermöglicht.

ALVA gibt es exklusiv bei SHT, ÖAG, der Kontinentale, in den ISZ-Märkten und in den Bad & Energie Schauräumen.

Wer leichtes Gepäck bevorzugt, wählt die Download-Variante. Nähere Infos unter: https://alva-haustechnik.at/sanitaer.html