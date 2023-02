Auch bewährte Systeme können von Zeit zu Zeit ein Update bekommen. Hier alle Verbesserungen auf einen Blick:

Wirkungsgrad



Der hydraulische Wirkungsgrad konnte um 10% verbessert werden. Das Drehmoment beim Start ist jetzt etwas höher und gewährleistet einen zuverlässigen Anlauf der Pumpe.



Werkzeuglos aktivierbare Entlüftungsöffnung



Schmutzwasserpumpen die stationär in Schächten eingesetzt werden, können „trockenfallen“. Dadurch kann sich ein Luftpolster im Pumpengehäuse bilden, das ein Anlaufen der Pumpe verhindert. Die Entlüftungsbohrung im Anschlusswinkel der Pumpe kann nun durch eine gut sichtbare Lasche geöffnet werden. So ist die Entlüftung der Hydraulik jederzeit gewährleistet.



Werkzeuglos aktivierbare Spülöffnungen



Um Schachtverunreinigungen und daraus resultierende Geruchsprobleme zu vermeiden, können an der Unterseite der U3 bis zu drei Spülbohrungen werkzeuglos geöffnet werden. Beim Pumpenbetrieb sorgt ein starker Wasserstrahl pro Öffnung dafür, dass Ablagerungen gelöst und weggepumpt werden.