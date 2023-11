Neben den strengen Kriterien der DGNB lag die Herausforderung für GEZE beim Kö-Bogen II vor allem in der komplexen und anspruchsvollen Einbausituation der Schiebe- und Drehtürantriebe. Denn die Fassade des gemischt genutzten Büro-, Gastronomie- und Einkaufsgebäudes ist mit rund 30.000 Hainbuchen begrünt und teilweise geneigt. Schon die Fassade macht es so zu einem lebenswerten Gebäude der Zukunft. Mit ihrer geringen Antriebshöhe von nur 7 cm waren die Slimdrive Schiebetürsysteme hier die perfekte Lösung: Dank ihrer geringen Bauhöhe fügen sie sich harmonisch in die begrünte Fassade ein.



An verwinkelten Fassaden oder Ecken, zum Beispiel am Pavillon sowie am Tiefgaragen- und Gastronomiezugang, kam der Slimdrive SLV zum Einsatz - objektspezifisch projektiert und mit dem passenden Winkel in der Antriebsschiene speziell angefertigt. Die Flucht- und Rettungswege des Düsseldorfer Nachhaltigkeitsprojektes wurden mit dem Slimdrive SL NT-FR mit Fluchtwegfunktion ausgestattet. „Das Slimdrive-Türsystem verlängert die Lebensdauer effizient durch einen sehr leisen, verschleißarmen Gleichstromantrieb und selbstreinigende Rollenwagen. Eine automatische Fehlererkennung und -protokollierung reduziert den Wartungsaufwand zusätzlich. Das schont Ressourcen und ist eindeutig ein weiterer Pluspunkt in Sachen Nachhaltigkeit“, weiß Wolfgang Faßbender.