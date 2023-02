Im Jahr 1896, also vor 125 Jahren, wurde der Grundstein der heutigen HERZ-Gruppe durch die Gründung der Armaturenfabrik Gebauer & Lehrner gelegt. Die Herzgasse in Wien-Favoriten – erster Standort des Unternehmens – wurde später zum Namensgeber des heutigen Konzerns. HERZ-Eigentümer und Geschäftsführer Dr. Gerhard Glinzerer baute in den letzten Jahrzehnten nicht nur das Unternehmen aus, sondern erweiterte durch gezielte Akquisitionen die österreichische Gruppe zu einem weltumspannenden Gebäudetechnik-Konzern, der im Bereich Armaturen, Energie-/Heizungstechnik und EPS-Dämmstoff-Lösungen in über 100 Staaten tätig ist. Aktuell besteht die HERZ-Unternehmensgruppe aus ca. 50 Tochterunternehmen, in denen rund 3.500 Mitarbeiter (m/w/d) beschäftigt sind.