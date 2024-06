Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, hat der Ausbau erneuerbarer Energie oberste Priorität. Es stellen sich aber einige Fragen:

Wie sieht die Energiezukunft Österreichs überhaupt aus?

Wie unterstützen Energiegemeinschaften die Energiewende?

Welche Chancen bieten sich für Unternehmen, besonders bei der Wärme?

Vor diesem Hintergrund lädt der Dachverband Energie-Klima am Donnerstag, 20. Juni 2024, zu einer Veranstaltung in die Wirtschaftskammer Österreich in Wien ein.

Veranstaltungstitel: „Mit erneuerbaren Energien zur Klimaresilienz“.

Von 10 bis 15 Uhr wartet ein abwechslungsreiches Programm – eine Podiumsdiskussion leitet die Veranstaltung ein und es gibt einige interessante Vorträge. Außerdem hat man die Möglichkeit, sich mit anderen Interessierten aus der Branche auszutauschen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Programmdetails und Anmeldemöglichkeit gibt es hier beim Dachverband Energie-Klima.



