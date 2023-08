Der Österreicher Josef Friedländer war vermutlich der erste Mensch der Welt, der mit einem Windrad Strom erzeugte. Das geht aus Dokumenten hervor, die der französische Windexperte Philippe Bruyerre kürzlich entdeckt hat. Das erste Windrad zur Stromerzeugung wurde 1883 auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung in Wien präsentiert. "Österreich ist die Wiege der elektrischen Nutzung der Windkraft. Die Geschichte der Windkraft muss neu geschrieben werden. So können wir heuer 140 Jahre Windkraftnutzung in Österreich feiern", freut sich Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, über den Sensationsfund.



Bisher ging man davon aus, dass entweder der Franzose Charles de Goyon oder der Schotte James Blyth im Jahr 1886 weltweit erstmals Strom aus Windkraft erzeugt haben. Wiederentdeckte Dokumente des französischen Windexperten Philippe Bruyerre zeigen jedoch, dass der österreichische Ingenieur Josef Friedländer bereits einige Jahre zuvor die erste Windturbine installiert und auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung 1883 in Wien präsentiert hatte. Seit Jahrtausenden wird die Kraft des Windes zum Wasserpumpen und Getreidemahlen genutzt, und vor genau 140 Jahren wurde in Wien zum ersten Mal weltweit Strom aus Windkraft erzeugt.