Bei der BECCS-Technologie (Bio Energy Carbon Capture and Storage) erfolgt eine Abscheidung von Kohlenstoff aus dem Abgas der Biomasseverbrennung oder aus dem Verarbeitungsprozess von Biomasse. Durch BECCS kann sowohl fossile Energie ersetzt als auch Kohlenstoff in der Erde eingelagert werden. Es kommt zu einem Doppeleffekt: einerseits die Substitution fossiler Energieträger und andererseits sogar negative Emissionen.

Österreich verfügt über eine ausgezeichnete Position für einen intensiven Einsatz von BECCS, da ausreichend viele und große Biomassekraftwerke und Heizwerke sowie ein hohes Potenzial an geologischen Speichern vorhanden sind. Ferner ist Österreich in der Bioenergie- und Bergbauforschung sowie in nachhaltiger Forstbewirtschaftung weltweit führend. Die Kombinationsmöglichkeit mit der CO 2 -Abscheidung in der Zementindustrie, der Müllverbrennung und Eisenproduktion bietet einen Wettbewerbsvorteil. Ein weiterer Punkt ist die Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre durch die Herstellung von Pflanzenkohle – ein Nebenprodukt der Energieproduktion. Die Pflanzenkohle könnte in landwirtschaftlichen Böden eingesetzt werden und langfristig CO 2 speichern. BECCS kann bei passenden Rahmenbedingungen bis 2040 einen Beitrag von 5 bis 10 Millionen Tonnen an Negativ-Emissionen leisten, wurde bei der Veranstaltung verlautbart.

Mit BECCS kann das Ziel der Klima-Neutralität Österreichs viel leichter erreicht werden - es ist eine Schlüssel-Technologie für das Erreichen der Energiewende, war man sich bei der Veranstaltung einig.