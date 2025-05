ecop hat eine hocheffiziente Rotationswärmepumpe entwickelt, die einstufig einen sehr hohen Temperaturhub erzielen kann. Durch die Nutzung eines Gasgemisches als Arbeitsmedium und den Einsatz der Rotationstechnologie ist die Wärmepumpe in einem sehr breiten und flexiblen Temperaturbereich effizient einsetzbar. Zahlreiche Patente sichern die innovative Technologie von ecop. Damit können vorhandene Wärmequellen besonders gut ausgenutzt werden. Das Verfahren kann in Industrien mit Wärmebedarf wie zum Beispiel der Papier- und Textilindustrie, Nahrungsmittelhersteller sowie Nah- und Fernwärmebetreiber zum Einsatz kommen und die Wärmeerzeugung durch fossile Brennstoffe ersetzen. Mit einer Wärmeerzeugung bis zu 200° C deckt ecop den Markt der Großwärmepumpen im Leistungsbereich bis zu 1 MW ab. Das Unternehmen mit Sitz in Wiener Neudorf/ NÖ beschäftigt derzeit rund 20 Mitarbeiter.

Die beiden Unternehmen profitieren auch in Form einiger technischer Synergien - von Pumpen-Komponenten bis hin zur Forschung und Entwicklung. Fabian Sacharowitz, CEO von ecop sagt: „Mit KSB gewinnen wir den Partner, den wir brauchen, um unsere Technologie weltweit auszubauen und sie auch in höheren Leistungsbereichen von Großwärmepumpen führend zu machen.“



