ebm-papst ist seit 1996 in China vertreten und beschäftigt derzeit rund 1.900 Mitarbeitende an den Standorten in ganz China (Shanghai, Qingdao, Xi’an, Peking, Hong Kong) und erwirtschaftet dort einen Umsatz von rund 380 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2022/2023). In China und im asiatisch-pazifischen Raum sind die Bereiche Reinraum, erneuerbare Energien und Datenzentren wichtige Märkte für ebm-papst.

In China investiert das Unternehmen auch in die kontinuierliche Erweiterung seiner Entwicklungsbereiche vor Ort, um Produkte und Neuentwicklungen optimal an die regional unterschiedlichen Marktanforderungen anpassen zu können. Im eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum beschäftigt ebm-papst China mittlerweile rund 80 Ingenieure (m/w/d). Bereits in Planung ist laut Unternehmen zudem die Erweiterung der Produktionsfläche am Standort in Xi’an.