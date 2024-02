Laurenz Tanzer übernimmt von Wilhelm Trumler, der mit Jahreswechsel seinen Ruhestand angetreten hat, als Mitglied der Geschäftsleitung den Finanz- und Controlling-Bereich. Davor war Tanzer bereits als Leiter der Finanzbuchhaltung bei Würth tätig. „Ich bedanke mich bei der Geschäftsführung sehr für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf den erweiterten Aufgabenbereich“, so Tanzer.

Josef Bierbaumer verstärkt mit dem Jahr 2024 die Geschäftsleitung in den Bereichen Markt, Produkt und Einkauf. Die Erfüllung der Kundenbedürfnisse und die sich ändernden Marktanforderungen haben für Bierbaumer einen hohen Stellenwert: „Ich freue mich sehr, in meiner neuen Rolle und zusammen mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung an der Weiterentwicklung von Würth Österreich mitwirken zu dürfen.“

Mario Schindlmayr verantwortet in seiner bisherigen Rolle als Geschäftsführer Vertrieb mit dem Jahr 2024 zusätzlich die Bereiche Investitionsgüter und Key Account Management.

Unverändert in der Geschäftsleitung bleiben Michael Hempt – verantwortlich für die Unternehmensbereiche IT, Marketing, Vertriebssteuerung, eBusiness und Telesales – sowie Stefan Gugerell, der für die Bereiche Innendienst, Logistik, Kundenservices und Facility Management verantwortlich zeichnet.

Alfred Wurmbrand, Sprecher der Geschäftsführung bei Würth Österreich, blickt mit dem neu formierten Management-Team positiv in die Zukunft: „Wir haben uns für 2024 ambitionierte Ziele gesteckt. Wichtig ist mir, dass das Unternehmen stets dynamisch, neugierig und interessiert bleibt – so werden wir die definierten Ziele als Team Würth erreichen.“