Mit Jänner 2022 übernahm Ing. Ronald Brunner, MSc. die Verkaufsleitung bei Variotherm und zeichnet damit auch für das erfahrene Verkaufs- und Beraterteam zuständig. Zudem ist Brunner damit auch Ansprechpartner für alle weltweit tätigen Vertriebspartner. Der gelernte Elektrotechniker studierte Technologie- und Innovationsmanagement sowie General Management. Zuvor war er für den Österreichischen Rundfunk Sender, Rhode & Schwarz und Schaltbau Austria tätig.



Raphael Kindl, BSc. übernahm die Marketingleitung des in Leobersdorf ansässigen Unternehmens und kümmert sich neben dem deutschsprachigen Raum auch um die über 40 Vertriebspartner weltweit. Kindl kommt vom schwedischen Content Marketing Verlag Mediaplanet. Der neue Marketingleiter studierte Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, wo er auch sein laufendes Masterstudium Wirtschaftspädagogik in naher Zukunft abschließt.



„Mit Ronald Brunner und Raphael Kindl wollen wir unseren Weg im Sinne konsequenter Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Beständigkeit weiterverfolgen“, sagt Alexander Watzek, Geschäftsführer der Variotherm Heizsysteme GmbH.