Im Verhältnis zur Kundenanzahl wechselten im ersten Halbjahr die Niederösterreicher bei Strom mit 5,5 Prozent und bei Gas mit 7,6 Prozent am häufigsten ihren Lieferanten. An zweiter Stellen stehen Wien und Oberösterreich: mit 2,3 Prozent bei Strom und bei Gas die oberösterreichische Bevölkerung mit 4,2 Prozent. An dritter Stelle folgt bei Strom Oberösterreich mit einer Wechselrate von 1,9 Prozent und bei Gas das Burgenland mit 3,5 Prozent (1.809 KundInnen).



„Die KundInnen in Westösterreich hatten auch im ersten Halbjahr 2023 die geringste Wechselrate. Schlusslichter waren bei Strom Vorarlberg mit einer Wechselrate von 0,4 Prozent und bei Gas Tirol mit jeweils 1,0 Prozent“, so Urbantschitsch.