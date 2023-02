Konflikte treten im Alltag eines Service- oder Teamleiters laufend auf - sei es zwischen Teams, zwischen den Mitarbeitern oder im Umgang mit den Kunden. Aber wie geht man damit um?

Beim Seminar des KVA (Kundendienst Verband Austria) am 07. September 2022 in Altlengbach bei Wien können Service- und Teamleiter erfahren, wie man Konflikte mit einfachen Methoden der Mediation lösen kann. In diesem eintägigen Seminar erfährt man:

keine Patentrezepte (aber Lösungswege, die alles einfacher machen)

über Konfliktbeispiele und deren Lösung aus der Praxis

mehr über Eskalationsstufen (wann „nichts mehr geht“)

Konfliktcoaching in Kleingruppen

Beide Referenten - Mag. Margot Tschank und DI (FH) Horst Gamperl – sind zertifizierte, eingetragene Mediatoren und sorgen für den entsprechenden Praxisbezug. Auch mitgebrachte „persönliche Konfliktfälle“ werden „behandelt“.

Bei diesem Seminar gibt es nur mehr wenige Restplätze - Details und Infos dazu finden Schnellentschlossene auf der KVA-Webseite.