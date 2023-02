Armacell ist ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Dämmstoffen im Bereich der HLK- und Anlagen-Isolierung sowie im Bereich technischer Schäume. Mit dem Erwerb von Austroflex wird sich der neue Eigentümer in spe auch wertvolles Mitarbeiter-Potenzial sowie -Know-how sichern. Jeder weiß, wie schwierig es momentan ist, überhaupt Mitarbeiter zu finden. Am 60.000 m² großen Firmenareal von Austroflex in Gödersdorf-Villach arbeiten derzeit rund 100 Mitarbeiter (inkl. Leasingkräfte). Deren Zukunft scheint durch den neuen Eigentümer relativ gesichert zu sein. Denn die Produkte von Austroflex bzw. Armacell sind angesichts der europaweit wichtigen Themen Energieeffizienz bzw. Energieeinsparung gefragter denn je.

Der Verkauf von Austroflex an Armacell bedarf noch der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörde. Mit der endgültigen Übernahme ist im 4. Quartal 2022 zu rechnen.

Außerdem wurde bekannt, dass Armacell im Juli 2022 auch das Unternehmen A.D. IZOLIR mit Sitz in Belgrad/SRB übernommen hat.