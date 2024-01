Ein Großteil der für den Klimawandel verantwortlich gemachten CO 2 -Emissionen entsteht bei der Verbrennung fossiler Energieträger. Sollen negativen Folgen des anthropogenen Klimawandels begegnet werden, muss entsprechend gehandelt werden. Neben dem Verzicht bzw. der Effizienz ist der wichtigste Weg, alternative Brennstoffe und Energien zum Einsatz kommen zu lassen.

Das im VDE Verlag erschienene Buch „Energiegewinnung ohne fossile Brennstoffe“ bietet einen prinzipiellen Überblick zu den doch vielen Möglichkeiten zur Erzeugung von Energie ohne Einsatz fossiler Rohstoffe (Kohle, Erdöl und Erdgas). Zur Wasserstofferzeugung und -speicherung, zu Wasserkraftwerken, geotechnischen Speichersystemen, Brennstoffzellen sowie zur Nutzung von Erdwärme erfahren die Leser (m/w/d) viel.

Anhand einer Vielzahl detaillierter Abbildungen zeigt der Autor DI Wolfgang Noot z. B. das Prinzip der Stromerzeugung mittels Sonne (Photovoltaik) und Wind. Vor allem werden auch seltenere Methoden, wie der Solarteich, oder in der Entwicklung befindliche Technik, wie der Flettner-Rotor-Antrieb für Segel- und Frachtschiffe, vorgestellt.

Das im VDE Verlag erschienene Werk (ISBN 978-3-8007-6045-9) richtet sich nicht nur an Studierende bzw. Auszubildende im Fachgebiet Energie und Elektrotechnik, Techniker und Ingenieure, sondern an alle an Energiethemen interessierte Menschen.