Mit der Förderung von drei WASH-Projekten in Indien nimmt die Viega Foundation diese wichtige Arbeit jetzt auf.

„Wir haben uns für Indien entschieden, weil wir in einem Land aktiv sein wollten, in dem wir auch unternehmerisch einen Fußabdruck hinterlassen“, erklärt Franz Viegener, Mitglied des Gesellschafterausschusses der Viega Holding GmbH & Co. KG. Viega ist seit 2015 mit einer eigenen Tochtergesellschaft in Indien präsent. Neben einer Produktion in Sanand unterhält Viega India ein Vertriebsbüro in Delhi und eine Seminarcenter in Mumbai. Indien gehört zu einem wichtigen Wachstumsmarkt der Unternehmensgruppe.

In Indien ist WASH (Wasser, Sanitärversorgung, Hygiene) ein besonders kritisches Thema. Mit über 1,4 Milliarden Einwohnern ist es seit diesem Jahr offiziell das bevölkerungsreichste Land der Erde. Rund die Hälfte der Einwohner (m/w/d) hat aber noch keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Da es kein zentrales Abwassersystem gibt, gehen rund 90 % aller Abwässer aus Haushalten und Industrie ungeklärt in den Wasserkreislauf zurück.

Aktuell arbeiten auf dem Subkontinent viele Akteure zusammen, um die „Sustainable Development Goals“ bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Auch die indische Regierung investiert und hat sich große Ziele für ihre Bevölkerung gesteckt.