Die internationale Fachmesse für die Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik – die Chillventa vom 08. bis 10. Oktober 2024 im Messezentrum Nürnberg - bestätigte sich einmal mehr als erfreulicher Hotspot und Experten-Treffpunkt für Fachleute aus aller Welt. Und zwar noch mehr als ursprünglich vermeldet.

Denn aufgrund eines technischen Problems bei der Erfassung der Tickets hat Veranstalter NürnbergMesse die Besucherzahlen für die Fachmesse Chillventa 2024 angepasst. Die im November 2024 mitgeteilte, korrigierte Besucherzahl lautet: 33.076 (zuvor 32.796).

1.010 Aussteller aus 49 Ländern präsentierten auf der Chillventa also vor 33.076 (statt ursprünglich 32.796) Fachbesuchern aus aller Welt ihre neusten Produkte und Dienstleistungen.

Das nächstfolgenden Highlights am Messeplatz Nürnberg:

Am 28. und 29. Oktober 2025 findet der European Heat Pump Summit (EHPS) statt.

Die nächste Chillventa findet vom 13. bis 15. Oktober 2026 statt. Am Vortag (12. Oktober 2026) eröffnet der Chillventa Congress die Veranstaltungswoche der internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community.



