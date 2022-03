Neben der Gebäudetechnik und dem Bau sind viele weitere Wirtschaftszweige in Österreich teils direkt, teils indirekt vom Ukrainekrieg Russlands betroffen oder werden es wohl noch werden. So geben 78 Prozent der deutschen Unternehmen an, vom Krieg in der Ukraine geschäftlich betroffen zu sein und die Auswirkungen des Kriegs und der gegen Russland verhängten Sanktionen zu spüren.

Wie ist die Situation in Österreich? Welche Industriezweige leiden besonders und welche langfristigen Folgen sind zu erwarten? Erstmalig diskutieren Redakteur:innen der WEKA Industrie Medien fachübergreifend und versuchen eine Einschätzung.