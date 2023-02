Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Dieses Vorhaben wird von Bund, Ländern und Gemeinden mit attraktiven Förderungen unterstützt. Zahlreiche zukunftsweisende Technologien sind bereits am Markt, um dieses Ziel zu erreichen. Was bedeutet das aber für Installateure sowie Bauherren in der Praxis und welche Technologien sind für welches Projekt am besten geeignet?

Diese und andere Fragen sind Teil des am 16. November 2021 stattfindenden Online-Bauherrenabends, der um 19.00 Uhr startet und rund eine Stunde dauert.

Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten die Teilnehmer (m/w/d) Antworten auf ihre Fragen rund um Wärmepumpen, Wärmeabgabesysteme und Photovoltaik.