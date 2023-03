In Halle 12.0 am Stand E21 können interessierte ISH-Besucher die zukunftsfähigen HLK-Konzepte von Remko kennenlernen. Dazu zählt nach wie vor die Wärmepumpe MWL für Mehrfamilienhäuser. Das außergewöhnliche Konzept unterstützt die Umstellung auf erneuerbare Energien und das Einsparen fossiler Brennstoffe. Als sinnvolle Ergänzung dazu stellt Remko einen neuen Heizkörper vor, der im Bestand eine niedrigere Vorlauftemperatur erlaubt. Damit lassen sich Projekte umsetzen, bei denen eine Flächenheizung nicht infrage kommt.

Darüber hinaus zeigt das Unternehmen sein weiteres Portfolio an Wärmepumpen, zu der auch die ARTstyle gehört. Durch ihr Design ist diese Remko-Wärmepumpe ein Eyecatcher, zudem punktet sie durch die geringe Geräuschentwicklung.

Zum Thema Smarthome informiert eine Präsentation, welche die Schnittstellen, Geräte und Möglichkeiten vorstellt. Zudem werden die Remko-Kunden zu „Heiß und Kalt“ eingeladen – welche Überraschung hier wartet, können die ISH-Besucher am Remko-Messestand herausfinden.