85 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs in Österreichs Haushalten wird durchs Heizen sowie die Aufbereitung von Warmwasser verursacht. Dem Thema klimafreundliches Heizen müsse daher in der Diskussion rund um die Bewältigung des Klimawandels eine gewichtigere Rolle zukommen, ist Andreas Rotter, Obmann der Initiative MeineHeizung.at und Salzburger Installateurs-Innungsmeister, überzeugt: „Durch eine Modernisierung des Heizungssystems lassen sich je Wärmeabgabesystem und Sanierungszustand bis zu 90 Prozent der CO2-Emissionen einsparen. Führt man sich vor Augen, dass 27 Prozent des gesamten österreichischen Energieverbrauchs auf das Konto des Gebäudesektors gehen, wird klar, welch wichtiger Hebel die Heizung für den Klimaschutz in den eigenen vier Wänden ist“, sagt Rotter.