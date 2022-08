Heizen, Kühlen & Brauchwasser bereiten in einem Gerät

Eine weitere Besonderheit der SPLITBLOCK ist die Ausführung der Inneneinheit als Kompaktstation. Mit integriertem Warmwasserspeicher ist sie für den kleinen Heizraum die ideale Lösung. Statt mehrere Geräte zu kombinieren, vereint die SPLITBLOCK WAVE heizen, kühlen und die Trinkwassererwärmung in einer kompakten Einheit.



Dazu zählen unter anderem der integrierte 165-Liter-Trinkwasserspeicher mit effizientem Wärmetauscher sowie der Energiemengenzähler. Die All-in-One-Variante stellt ein optimales und einfaches Heizsystem für Wohnhäuser dar. Außerdem ist die Inneneinheit ruck-zuck aufgestellt und angeschlossen. Dank einer stellflächenoptimierten Bauweise sowie variablen Anschlussmöglichkeiten wahlweise von links, rechts oder oben.



Schlaues Installationskonzept



Anlieferern und Installieren sind bei der SPLITBLOCK besonders einfach. Verantwortlich dafür ist das durchdachte Installationskonzept. Das beginnt schon beim Auspacken des Innengeräts: Der in die Verpackung integrierte Schutzsockel aus Styropor verfügt über zwei praktische Grifföffnungen, mit deren Hilfe das Gerät einfach und schnell in die Montageschiene gehoben werden kann – selbst bei engen Platzverhältnissen. Ist das Gerät angebracht, lässt es sich dank der intelligenten Nivelliereinrichtung in kürzester Zeit exakt ins Lot bringen. Eine millimetergenaue Ausrichtung der Wandbohrungen wird damit hinfällig. Das Außengerät wird einfach mit der Transportkarre an seinen Aufstellungsort gebracht und entweder an der Wand oder auf einem vorbereiteten Sockel montiert. Jetzt bleibt nur noch die Verbindung der Außen- und Inneneinheit.